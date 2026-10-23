Зеленский обсудил мирные переговоры с посланниками Трампа: мы готовы даже завтра

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны договаривались о трехсторонней встрече насчет окончания войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-обращение Зеленского в Hudson Institute в Вашингтоне, передают Новости.LIVE.

Украина договаривается о мирных переговорах

По словам Зеленского, он провел телефонный разговор с Кушнером и Уиткоффом.

Президент заявил, что трехстороннюю встречу на уровне команд США, Украины и России планируется провести в первой половине ноября.

"Это надо сделать как можно раньше. Мы готовы встретиться в любой день, даже завтра, и все зависит от россиян", - говорит он.

Зеленский напомнил, что подобную встречу планировали провести еще в сентябре. Однако она не состоялась, поскольку Россия обнаружила причину отказаться, отметил глава государства.