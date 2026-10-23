Зеленский обсудил мирные переговоры с посланниками Трампа: мы готовы даже завтра
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны договаривались о трехсторонней встрече насчет окончания войны РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-обращение Зеленского в Hudson Institute в Вашингтоне, передают Новости.LIVE.
Украина договаривается о мирных переговорах
По словам Зеленского, он провел телефонный разговор с Кушнером и Уиткоффом.
Президент заявил, что трехстороннюю встречу на уровне команд США, Украины и России планируется провести в первой половине ноября.
"Это надо сделать как можно раньше. Мы готовы встретиться в любой день, даже завтра, и все зависит от россиян", - говорит он.
Зеленский напомнил, что подобную встречу планировали провести еще в сентябре. Однако она не состоялась, поскольку Россия обнаружила причину отказаться, отметил глава государства.
Ранее РБК-Украина писало, что США могут заставить Россию закончить войну против Украины, говорит Зеленский.
Также стало известно, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривал возможность подписания мирного соглашения на саммите G20.
Кроме того, Россия якобы выражает готовность вернуться в переговорный процесс с Украиной и США.
Напомним, чтоспецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с Путиным заявил о наличии предпосылок для прекращения огня в Украине. Он привез в Москву соответствующие документы.