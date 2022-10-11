НАТО вскоре проведет плановые учения ядерных сил сдерживания, - генсек

НАТО в ближайшее время проведет плановые учения ядерных сил сдерживания. Они должны помочь предотвратить потенциальную эскалацию со стороны России.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

"Это давно запланированные учения, которые мы проводим ежегодно и внесли их в график учений задолго до нападения на Украину. Учения Steadfast Noon направлены на обеспечение эффективности и безопасности наших ядерных сил сдерживания. Наша позиция открыта. Было бы странно, если бы мы сейчас отменили эти плановые учения из-за войны в Украине, это был бы неправильный сигнал", - отметил генсек НАТО.

Он также отметил, что предполагаемое поведение стран НАТО – это путь к предотвращению эскалации. Альянс намерен обеспечивать мир и предотвращать нападение на свои границы.

"Если бы сейчас возникла основа для каких-то недоразумений в Москве о нашей готовности защищаться, это было бы риском для эскалации", - подчеркнул Столтенберг.

По информации Financial Times, в недельных учениях Steadfast Noon будут задействованы 14 членов НАТО и самолеты, способные нести ядерное оружие, а также дополнительные средства, такие как самолеты разведки и дозаправщики.