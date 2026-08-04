Венгрия блокирует переговорные кластеры и евроинтеграцию Украины: в чем причина
Решение Венгрии заблокировать переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС не связано с качеством подготовки Киева. Истинная причина - двусторонние политические споры и не только.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины".
Согласно данным Еврокомиссии, по результатам скрининга Украина полностью готова вступать в переговоры по соответствующим направлениям. Венгрия также публично не высказывала никаких претензий по поводу технической готовности Киева.
В настоящее время Будапешт блокирует открытие двух масштабных блоков:
- Кластер 2 (внутренний рынок): включает в себя свободное движение товаров, рабочей силы и капитала, финансовые услуги, право компаний, интеллектуальную собственность и защиту прав потребителей.
- Кластер 3 (конкурентоспособность и инклюзивный рост): охватывает таможню, налогообложение, цифровую трансформацию, социальную политику, образование, культуру, а также промышленную, экономическую и монетарную политику.
Эксперт отмечает, что открытие этих разделов стало заложником сложных двусторонних отношений между странами и общей стратегии Венгрии по евроинтеграции Украины.
Балансирование Петера Мадьяра
Ранее переговорный процесс полностью блокировался при правительстве Виктора Орбана - тогда Украина не могла открыть даже первый, базовый кластер. После выборов и прихода к власти нового премьер-министра Петера Мадьяра ситуация частично сдвинулась с места.
Благодаря техническим консультациям по правам венгерского меньшинства Будапешт дал "зеленый свет" на открытие кластера 1, а впоследствии уступил и кластеру 6 (внешние отношения). Этому также могло способствовать разблокировке для Венгрии 16,4 млрд евро замороженных средств ЕС, хотя официальные стороны это отрицают.
В то же время, дать согласие на кластеры 2 и 3 новое венгерское правительство отказывается.
"Позицию Венгрии можно трактовать как попытку Мадьяра найти баланс между возобновлением конструктивного диалога с Брюсселем и сохранением правительственной позиции, направленной против ускоренного вступления Украины в ЕС", - объясняет Снежана Дяченко.
Мадьяр - не проукраинский политик
Аналитик отмечает, что, несмотря на то, что новое венгерское правительство выглядит более уступчивым в отношении Украины, Мадьяра все же нельзя назвать проукраинским политиком . Он еще во время избирательной кампании выступал против скорейшего вступления Украины в Евросоюз.
Кроме того, в стране сохраняются высокие антиукраинские настроения среди населения, которыми может воспользоваться оппозиция. Удерживая вето, новый премьер пытается избежать внутриполитической критики.
Напомним, Financial Times писало, что Венгрия заблокировала переговоры по двум кластерам по вступлению Украины в ЕС. Кроме того, команда Мадьяра требует не ускорять процедуру вступления Украины в Евросоюз.
По мнению издания, последние действия Будапешта свидетельствуют о нежелании венгерских властей окончательно отказаться от предыдущей политики в отношении Украины.