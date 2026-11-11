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Зеленский назвал три шага, после которых возможен диалог о безопасности Европы с Россией

01:06 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Зеленский назвал три шага, после которых возможен диалог о безопасности Европы с Россией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Россия, вероятно, снова продвигает идею новой архитектуры безопасности в Европе, с которой шла к Байдену перед полномасштабным вторжением. Говорить об этом можно только после прекращения войны и гарантий безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, Москва, наверное, пытается продвигать ту же идею "новой европейской архитектуры безопасности", что и в диалоге с Байденом перед полномасштабной войной.

"Я думаю, это очень опасно", - подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что обсудил этот вопрос с североевропейскими странами, и все они готовы к диалогу. Однако только при определенной последовательности.

"Первое - остановите войну в Украине, второе - гарантии безопасности для Украины, третье - может, какой-то диалог об этих темах, о безопасности в Европе и мире. Эта последовательность очень важна", - сказал президент.

По данным источников РБК-Украина, на первом дне переговоров в Абу-Даби российская делегация упомянула о своих предложениях по изменению архитектуры безопасности, которые Путин выдвигал Байдену в декабре 2021 года. Среди них отказ от расширения НАТО и ограничения военного сотрудничества Запада с Украиной.

Идею общеевропейского договора безопасности продвигает и Вашингтон. Зять Трампа Джаред Кушнер заявлял, что США хотят построить архитектуру безопасности, которая не даст войне восстановиться. Однако в ЕС это предложение было встречено настороженно, а по данным Bloomberg, Европа настаивает, чтобы Россия сначала прекратила войну.

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