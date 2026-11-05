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Зять Трампа раскрыл, какого мира хотят США между Украиной и Россией

04:03 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Зять Трампа раскрыл, какого мира хотят США между Украиной и Россией Фото: Джаред Кушнер (Getty Images)
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Спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер заявил, что США стремятся не только к прекращению войны в Украине, но и хотят создать архитектуру безопасности, чтобы не произошло повторных боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Он подчеркнул, что под руководством президента США Дональда Трампа американские переговорщики активно работают со всеми сторонами, чтобы найти путь к прочному миру.

"Наше внимание сосредоточено не только на прекращении этой ужасной войны, но и на создании более широкой архитектуры безопасности, необходимой для того, чтобы после прекращения боевых действий они никогда не возобновились", - заявил Кушнер.

Зять Трампа добавил, что американская сторона ценит конструктивное взаимодействие президента Украины Владимира Зеленского и его команды, а также приверженность украинской стороны к поиску дальнейшего пути к урегулированию.

Мирные переговоры

Напомним, на днях спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф анонсировал, что США 10-11 ноября станут посредниками на переговорах Украины и России в Абу-Даби. По его словам, стороны обсудят на встрече вопросы послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарные усилия и дальнейшие шаги к миру.

Также мы писали, что вчера 4 ноября Зеленский провел разговор с Уиткоффом и Кушнером. Особое внимание было уделено подготовке к предстоящим переговорам.

Кроме того, Зеленский недавно заявил, что Уиткофф передал диктатору РФ Владимиру Путину документ, в котором содержатся американские наработки по завершению войны в Украине.

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