Зеленський назвав три кроки, після яких можливий діалог про безпеку Європи з Росією

Росія, ймовірно, знову просуває ідею нової архітектури безпеки в Європі, з якою йшла до Байдена перед повномасштабним вторгненням. Говорити про це можна лише після припинення війни та гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, Москва, напевно, намагається просувати ту саму ідею "нової європейської архітектури безпеки", що й у діалозі з Байденом перед повномасштабною війною.

"Я думаю, це дуже небезпечно", - наголосив президент.

Водночас Зеленський розповів, що обговорив це питання з північноєвропейськими країнами, і всі вони готові до діалогу. Проте лише за певної послідовності.

"Перше - зупиніть війну в Україні, друге - гарантії безпеки для України, третє - може, якийсь діалог про ці теми, про безпеку в Європі і світі. Ця послідовність дуже-дуже важлива", - сказав президент.