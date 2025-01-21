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Зеленский назвал стратегию Украины на пути к миру

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина в рамках своей мирной стратегии хочет приблизиться к дипломатии, которая поможет завершить войну. Но вопрос в том, какова будет такая дипломатия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Стратегия - мы должны подойти к любой дипломатии, которая приведет, я в этом уверен, к окончанию войны. Вопрос, какой она будет", - отметил Зеленский. 

Он уточнил, что если дипломатия будет сильной, то в результате переговоров Украина получит прочные гарантии безопасности, которые сделают невозможным повторное нападение российского диктатора Владимира Путина. Также сильная дипломатия приведет к устойчивому, справедливому и сильному миру для Украины и Европы. 

При этом, как добавил Зеленский, если будут слабые гарантии безопасности, неуверенность и только слова, "то и от России будут только слова, она вернется с войной". 

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, Украина настаивает на том, чтобы по итогам войны с Россией получить сильные гарантии безопасности от Запада, которые не позволят Кремлю повторить вторжение.

При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что любые гарантии безопасности для страны, в которых не будут участвовать США, будут слабыми.

К слову, согласно соцопросам, большинство украинцев считает лучшими гарантиями безопасности для Украины разработку собственного ядерного оружия.

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