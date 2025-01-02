ua en ru
Чт, 02 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский: любые гарантии безопасности без США - слабые для Украины

Четверг 02 января 2025 21:32
UA EN RU
Зеленский: любые гарантии безопасности без США - слабые для Украины Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Любые гарантии безопасности без Соединенных Штатов Америки - это слабые гарантии для Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью в эфире телемарафона.

"Справедливый мир для нас - это понимание, что мы в ЕС и когда, понимание, что у нас есть сильные мощные гарантии безопасности, НАТО - лучше для нас. Не хотелось бы сейчас давать пас относительно альтернативы. Безусловно, любые гарантии безопасности без США - слабые гарантии безопасности для Украины", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что если брать для примера израильские гарантии безопасности, то можно увидеть, что Израиль отражает по 200-300-500 ракет без НАТО, но с авиацией союзников США и Великобритании.

"Такие гарантии безопасности Украине пока никто не предлагал", - сказал Зеленский.

Гарантии безопасности

Во время полномасштабной войны Украина активно заключала соглашения по безопасности и заручалась поддержкой международных партнеров, чтобы укрепить оборону и обеспечить долговременное сотрудничество.

В частности, Киев подписал двусторонние соглашения с США, Великобританией, Францией и другими странами, которые предусматривают длительную помощь в оборонной сфере. Такие гарантии призваны не только обеспечить защиту в военное время, но и способствовать стабильности после завершения войны.

Как отметил недавно глава Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига, гарантии безопасности не будут альтернативой вступлению в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Война в Украине Гарантии безопасности
NEWS
Не "Орешник". Эксперт назвал самую большую угрозу для украинцев от РФ
Не "Орешник". Эксперт назвал самую большую угрозу для украинцев от РФ
DAILY
Коррупция, убийство и тендеры: самые громкие уголовные дела в Украине за год
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Коррупция, убийство и тендеры: самые громкие уголовные дела в Украине за год