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Собственное ядерное оружие или НАТО: украинцы назвали лучшие гарантии безопасности

Украина, Вторник 10 декабря 2024 10:53
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Собственное ядерное оружие или НАТО: украинцы назвали лучшие гарантии безопасности Фото: Украинцы верят только в собственное ядерное оружие и НАТО (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинцы примерно в равной степени считают лучшими гарантиями безопасности Украины разработку государством ядерного оружия (31,3%) и постепенное вступление в НАТО (29,3%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса по заказу центра "Новая Европа".

Другие варианты обеспечения безопасности менее популярны. Так, в эффективность оборонного союза с США верят 11,2%, полагаться на миротворцев ООН готовы 8,9% украинцев, а в эффективность войск европейских стран на территории Украины верит еще меньше респондентов – лишь 6,4%.

Собственное ядерное оружие или НАТО: украинцы назвали лучшие гарантии безопасности

"Почти одинаковый показатель разработки украинского ядерного оружия и членства в НАТО может демонстрировать борьбу двух главных подходов между суверенизированным подходом по усилению безопасности и верой в коллективную оборону", - отмечают авторы исследования.

Исследование было проведено компанией Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа" в период с 15 ноября по 27 ноября 2024 среди 1000 респондентов. Опрос не проводился на временно оккупированных территориях, а также территориях, где отсутствует украинская мобильная связь. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в НАТО, в нем приняли бы участие 82% опрошенных. За вступление проголосовали бы 86% тех, кто намерен принять участие в таком референдуме, против – 10%.

Ранее издание The Times сообщило, что Украина может восстановить ядерное оружие в течение нескольких месяцев, если избранный президент США Дональд Трамп прекратит военную помощь Киеву.

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Ядерное оружие НАТО
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