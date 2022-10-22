ua ru
Сб, 22 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский назвал Путина стариком, который не держит свое слово

Новина українською →
Киев, Суббота 22 октября 2022 20:18
Зеленский назвал Путина стариком, который не держит свое слово Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Украинская сторона не будет вести переговоров с президентом России Владимиром Путиным, поскольку это старый человек, который не помнит обещаний и не держит слово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для канадских телеканалов CTV та CBC.

"Мы публично говорили, если они проведут "референдумы", если они что-то признают, если они начнут признавать как "отдельные республики", то мы навсегда прекратим возможность говорить с действующим президентом. Потому что я считаю, что он нарушил не только международное право, он нарушил все договоренности, которые были до этого, начиная еще с нормандского формата", - отметил он.

По его словам, Путин на нормандской встрече настаивал, что в Крыму был какой-то "референдум", но Россия якобы не собиралась идти полномасштабной войной и ничего оккупировать. А ситуация на Донбассе якобы стала следствием "решения людей", и российских военных там тоже не было.

"Все это "бла-бла-бла", причем старого человека, который уже не помнит, где он давал слово, где не давал. Вот что происходит. И поэтому какой смысл мне как президенту страны разговаривать с человеком, который что-то говорит, а завтра меняет позицию", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Путин заявил, что война с Украиной "все равно должна была начаться", поэтому Россия "вынуждена была "защищаться".

В ответ Зеленский заявил, что Россия уже находится в атмосфере поражения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин
NEWS
ВСУ отразили все атаки на Донбассе и уничтожили склад боеприпасов оккупантов, - Генштаб
ВСУ отразили все атаки на Донбассе и уничтожили склад боеприпасов оккупантов, - Генштаб
DAILY
Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции
Юлия Акимовакорреспондент Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции