Путин заявил, что война все равно должна начаться: у Зеленского резко ответили
В пятницу, 14 октября, президент РФ Владимир Путин снова повторил, что война все равно должна была начаться, поэтому Россия вынуждена была "защищаться". В Украине напомнили, что именно Россия начала войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
"Заявление Путина, что он ни о чем не сожалеет, а война все равно должно было произойти, - лицемерное снятие ответственности", - говорится в сообщении.
Подоляк решил напомнить, что Украина, как и НАТО, ни на кого не нападали. Именно Россия вторглась в чужую страну, терроризирует города и казнит людей.
"Если бы РФ не хотела этой войны, ее просто не было бы", - добавил советник руководителя ОП.
Напомним, ранее Подоляк объяснил, почему мир не должен выполнять ультиматумы России.
Также Путин попытался оправдать мобилизацию в РФ и назвал сроки ее завершения.
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