Путин заявил, что война все равно должна начаться: у Зеленского резко ответили

В пятницу, 14 октября, президент РФ Владимир Путин снова повторил, что война все равно должна была начаться, поэтому Россия вынуждена была "защищаться". В Украине напомнили, что именно Россия начала войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Заявление Путина, что он ни о чем не сожалеет, а война все равно должно было произойти, - лицемерное снятие ответственности", - говорится в сообщении.

Подоляк решил напомнить, что Украина, как и НАТО, ни на кого не нападали. Именно Россия вторглась в чужую страну, терроризирует города и казнит людей.

"Если бы РФ не хотела этой войны, ее просто не было бы", - добавил советник руководителя ОП.