ua ru
Пт, 14 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путин заявил, что война все равно должна начаться: у Зеленского резко ответили

Новина українською →
Украина, Пятница 14 октября 2022 21:08
Путин заявил, что война все равно должна начаться: у Зеленского резко ответили Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (president gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 14 октября, президент РФ Владимир Путин снова повторил, что война все равно должна была начаться, поэтому Россия вынуждена была "защищаться". В Украине напомнили, что именно Россия начала войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Заявление Путина, что он ни о чем не сожалеет, а война все равно должно было произойти, - лицемерное снятие ответственности", - говорится в сообщении.

Подоляк решил напомнить, что Украина, как и НАТО, ни на кого не нападали. Именно Россия вторглась в чужую страну, терроризирует города и казнит людей.

"Если бы РФ не хотела этой войны, ее просто не было бы", - добавил советник руководителя ОП.

Напомним, ранее Подоляк объяснил, почему мир не должен выполнять ультиматумы России.

Также Путин попытался оправдать мобилизацию в РФ и назвал сроки ее завершения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Подоляк Война в Украине
NEWS
Освобождение Херсона на следующей неделе? Насколько реален такой сценарий
Освобождение Херсона на следующей неделе? Насколько реален такой сценарий
DAILY
"За день вывозим до 10 раненых": медик штурмовой бригады о боях на Донбассе
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "За день вывозим до 10 раненых": медик штурмовой бригады о боях на Донбассе