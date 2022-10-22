Зеленський назвав Путіна старим, який не дотримується свого слова

Українська сторона не вестиме переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, оскільки це стара людина, яка не пам'ятає обіцянок і не дотримується слова.

"Ми публічно говорили, якщо вони проведуть "референдуми", якщо вони щось визнають, якщо почнуть визнавати як "окремі республіки", то ми назавжди припинимо можливість говорити з чинним президентом. Тому що я вважаю, що він порушив не лише міжнародне право, він порушив усі домовленості, які були до цього, починаючи з нормандського формату", - зазначив він.

За його словами, Путін на нормандській зустрічі наполягав на тому, що в Криму був якийсь "референдум", але Росія нібито не збиралася йти повномасштабною війною і нічого окупувати. А ситуація на Донбасі нібито стала наслідком "рішення людей", і російських військових там теж не було.

"Все це "бла-бла-бла", причому старої людини, яка вже не пам'ятає, де вона давала слово, де не давала. Ось що відбувається. І тому який сенс мені як президенту країни розмовляти з людиною, яка щось говорить, а завтра змінює позицію", - додав Зеленський.