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Зеленский назвал приоритет Хмары в Минобороны

22:10 16.07.2026 Чт
2 мин
У Зеленского объяснили, почему избрали именно руководителя "Альфы"
aimg Валерия Абабина
Зеленский назвал приоритет Хмары в Минобороны Фото: Евгений Хмара (facebook.comSecurSerUkraine)
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Главным приоритетом исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмары станет контроль за дальнобойными операциями Сил безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, обязанности министра обороны будет исполнять Евгений Хмара, ранее возглавлявший Центр специальных операций "Альфа" СБУ.

"Он руководил Центром специальных операций "Альфа" СБУ, это наиболее результативное уничтожение окупантов на фронте. Именно "Альфа" всегда номер один в ежемесячных результатах. Хмара отвечал за дальнобойные операции Службы безопасности Украины", - отметил президент.

Дальнобойность как приоритет

Зеленский подчеркнул, что с новым и. министра обороны уже достигнута договоренность о дальнейшей работе по направлению дальнобойных операций.

"Мы договорились, что Хмара будет контролировать и дальнобойные операции Сил безопасности – это приоритет", – сказал глава государства.

Кроме внешнего направления, Хмара должен отвечать и за внутренний контроль.

"Он точно знает, что нужно Украине, и может контролировать также внутреннюю ситуацию в составляющих Сил обороны: у него достаточный опыт безопасности, чтобы не допускать вещей, за которые стыдно", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня президент назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны.

Кроме того, президент анонсировал перезагрузку украинских зарубежных представительств – соответствующий разговор с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым и дипломатической командой он проведет уже завтра.

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