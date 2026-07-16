Зеленский назвал приоритет Хмары в Минобороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, обязанности министра обороны будет исполнять Евгений Хмара, ранее возглавлявший Центр специальных операций "Альфа" СБУ.

"Он руководил Центром специальных операций "Альфа" СБУ, это наиболее результативное уничтожение окупантов на фронте. Именно "Альфа" всегда номер один в ежемесячных результатах. Хмара отвечал за дальнобойные операции Службы безопасности Украины", - отметил президент.

Дальнобойность как приоритет

Зеленский подчеркнул, что с новым и. министра обороны уже достигнута договоренность о дальнейшей работе по направлению дальнобойных операций.

"Мы договорились, что Хмара будет контролировать и дальнобойные операции Сил безопасности – это приоритет", – сказал глава государства.

Кроме внешнего направления, Хмара должен отвечать и за внутренний контроль.

"Он точно знает, что нужно Украине, и может контролировать также внутреннюю ситуацию в составляющих Сил обороны: у него достаточный опыт безопасности, чтобы не допускать вещей, за которые стыдно", - отметил Зеленский.