Зеленский назвал первые страны, с которыми Украина введет множественное гражданство

Первыми странами, с которыми Украина введет множественное гражданство станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время встречи с представителями Всемирного конгресса украинцев.
"Закон принят, в ближайшее время правительство примет необходимые нормативные акты. И первыми странами, где применят нормы, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада", - рассказал Зеленский.
Президент отметил, что это шаг для еще большего единства украинцев в мире.
Напомним, 15 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении в Украине института множественного гражданства. При определенных условиях украинцы смогут одновременно иметь паспорта двух и более стран.
Документ предусматривает, что перечень стран, с которыми позволят множественное гражданство, будет определяться с учетом безопасности и интересов Украины.
По словам президента, при реализации закона о множественном гражданстве Украина в первую очередь будет заключать соглашения со странами, где проживает больше всего украинцев, а также с государствами-партнерами.
"Мы понимаем, кто ближайшие наши друзья - это страны Европейского Союза, где большинство наших украинцев, а также это Соединенные Штаты Америки", - отметил глава государства.
