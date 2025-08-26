Зеленский назвал первые страны, с которыми Украина введет множественное гражданство

Закон о множественном гражданстве

Напомним, 15 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении в Украине института множественного гражданства. При определенных условиях украинцы смогут одновременно иметь паспорта двух и более стран.

Документ предусматривает, что перечень стран, с которыми позволят множественное гражданство, будет определяться с учетом безопасности и интересов Украины.

По словам президента, при реализации закона о множественном гражданстве Украина в первую очередь будет заключать соглашения со странами, где проживает больше всего украинцев, а также с государствами-партнерами.

"Мы понимаем, кто ближайшие наши друзья - это страны Европейского Союза, где большинство наших украинцев, а также это Соединенные Штаты Америки", - отметил глава государства.

