Зеленський назвав перші країни, з якими Україна запровадить множинне громадянство

Закон про множинне громадянство

Нагадаємо, 15 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження в Україні інституту множинного громадянства. За певних умов українці зможуть одночасно мати паспорти двох і більше країн.

Документ передбачає, що перелік країн, з якими дозволять множинне громадянство, визначатиметься з урахуванням безпеки та інтересів України.

За словами президента, під час реалізації закону про множинне громадянство Україна передусім укладатиме угоди з країнами, де проживають найбільше українців, а також із державами-партнерами.

"Ми розуміємо, хто найближчі наші друзі - це країни Європейського Союзу, де більшість наших українців, а також це Сполучені Штати Америки", - зазначив глава держави.

