Закон о множественном гражданстве: Зеленский назвал страны, которые будут в приоритете

При реализации закона о множественном гражданстве Украина прежде всего будет заключать соглашения со странами, где проживает больше всего украинцев, а также с государствами-партнерами.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время Украинского молодежного форума 2025: Молодежь Здесь!

"Множественное гражданство - важный закон, который принял украинский парламент. Закон есть, закон правильный", - сказал Зеленский.

По его словам, следующим шагом станет определение перечня государств, с которыми Украина в первую очередь будет внедрять возможность множественного гражданства.

Приоритет будет предоставляться тем странам, где проживает значительное количество украинцев и которые активно поддерживают Украину во время полномасштабной войны с РФ.

"Мы понимаем, кто ближайшие наши друзья - это страны Европейского Союза, где большинство наших украинцев, а также это Соединенные Штаты Америки", - отметил президент.

Зеленский добавил, что правительство будет отвечать за формирование и обнародование списка стран, с которыми будет действовать положение о множественном гражданстве.