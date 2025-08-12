ua en ru
Закон о множественном гражданстве: Зеленский назвал страны, которые будут в приоритете

Вторник 12 августа 2025 18:15
Закон о множественном гражданстве: Зеленский назвал страны, которые будут в приоритете Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

При реализации закона о множественном гражданстве Украина прежде всего будет заключать соглашения со странами, где проживает больше всего украинцев, а также с государствами-партнерами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время Украинского молодежного форума 2025: Молодежь Здесь!

"Множественное гражданство - важный закон, который принял украинский парламент. Закон есть, закон правильный", - сказал Зеленский.

По его словам, следующим шагом станет определение перечня государств, с которыми Украина в первую очередь будет внедрять возможность множественного гражданства.

Приоритет будет предоставляться тем странам, где проживает значительное количество украинцев и которые активно поддерживают Украину во время полномасштабной войны с РФ.

"Мы понимаем, кто ближайшие наши друзья - это страны Европейского Союза, где большинство наших украинцев, а также это Соединенные Штаты Америки", - отметил президент.

Зеленский добавил, что правительство будет отвечать за формирование и обнародование списка стран, с которыми будет действовать положение о множественном гражданстве.

Закон о множественном гражданстве

Напомним, 15 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении в Украине института множественного гражданства. При определенных условиях украинцы смогут одновременно иметь паспорта двух и более стран.

Документ предусматривает, что перечень стран, с которыми позволят множественное гражданство, будет определяться с учетом безопасности и интересов Украины.

Подробнее о законе - в материале РБК-Украина

