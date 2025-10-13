ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский назвал "последний ход Путина" в войне против Украины

Украина, Понедельник 13 октября 2025 15:39
UA EN RU
Зеленский назвал "последний ход Путина" в войне против Украины Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Лидеры парламентов и правительств должны закрепить необходимость поставки в Украину более мощных систем противовоздушной обороны и ракет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время обращения к 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

"Россия должна понять, что она не может безнаказанно терроризировать ни одну страну", - заявил он

Зеленский напомнил, что дважды за последние дни он обсуждал с президентом США Дональдом Трампом детали сотрудничества. Речь шла в частности о ПВО, системах Patriot, ракетах Tomahawk. А также необходимом энергетическом оборудовании и отказе партнеров от покупки российской нефти.

Президент подчеркнул, что даже политические аргументы отдельных стран не могут оправдывать финансирование, которое усиливает позиции Путина.

"Нельзя быть частью свободного мира и одновременно финансировать тех, кто хочет его уничтожить", - сказал он.

Он также поблагодарил страны, присоединившиеся к программе PURL: Нидерланды, Данию, Норвегию, Швецию, Германию, Канаду, страны Балтии, Бельгию, Люксембург, Исландию и Словению. Зеленский призвал обеспечить быстрое поступление обещанных взносов, поскольку "они спасают жизни". Он также призвал других членов Альянса присоединиться к PURL, отметив, что это поможет Украине.

"Воздушный террор - это последний ход Путина. Мы должны его остановить. Не допустить его побед на земле и в небе. Тогда станет возможной настоящая дипломатия", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский сегодня также заявил, что лидер Кремля Владимир Путин надеется использовать террор, чтобы сломать режим сопротивления Украины. По мнению Зеленского, этого невозможно допустить - необходимо принять решение о поставках систем ПВО и ракет в ближайшее время.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин НАТО Война в Украине
Новости
У Зеленского озвучили главную цель визита украинской делегации в США
У Зеленского озвучили главную цель визита украинской делегации в США
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит