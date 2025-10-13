ua en ru
Зеленський назвав "останній хід Путіна" у війні проти України

Україна, Понеділок 13 жовтня 2025 15:39
UA EN RU
Зеленський назвав "останній хід Путіна" у війні проти України Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Лідери парламентів та урядів повинні закріпити необхідність постачання в Україну потужніших систем протиповітряної оборони та ракет.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив під час звернення до 71-ої щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО.

"Росія має збагнути, що вона не може безкарно тероризувати жодну країну", - заявив він

Зеленський нагадав, що двічі за останні дні він обговорював з президентом США Дональдом Трампом деталі співпраці. Мова йшла зокрема про ППО, системи Patriot, ракети Tomahawk. А також необхідне енергетичне обладнання та відмову партнерів від купівлі російської нафти.

Президент наголосив, що навіть політичні аргументи окремих країн не можуть виправдовувати фінансування, яке посилює позиції Путіна.

"Не можна бути частиною вільного світу й водночас фінансувати тих, хто хоче його знищити", - сказав він.

Він також подякував країнам, що приєдналися до програми PURL: Нідерландам, Данії, Норвегії, Швеції, Німеччині, Канаді, країнам Балтії, Бельгії, Люксембургу, Ісландії та Словенії. Зеленський закликав забезпечити швидке надходження обіцяних внесків, оскільки "вони рятують життя". Він також закликав інших членів Альянсу приєднатися до PURL, зазначивши, що це допоможе Україні.

"Повітряний терор - це останній хід Путіна. Ми маємо його зупинити. Не допустити його перемог на землі й у небі. Тоді стане можливою справжня дипломатія", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні також заявив, що лідер Кремля Володимир Путін сподівається використати терор, щоб зламати режим опору України. На думку Зеленського, цього неможливо допустити - необхідно прийняти рішення щодо постачання систем ППО і ракет найближчим часом.

