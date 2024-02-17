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Зеленский в Мюнхене обсудил с премьером Дании гарантии безопасности

Мюнхен, Суббота 17 февраля 2024 13:53
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Зеленский в Мюнхене обсудил с премьером Дании гарантии безопасности Фото: Зеленский встретился с премьером Дании (прессслужба Офиса президента)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился премьером Дании Мэтте Фредериксен. Они обсудили гарантии безопасности и сотрудничество между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Встреча прошла в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Зеленский поблагодарил Данию за 14 пакетов оборонной поддержки.

Стороны также скоординировали шаги по соглашению о безопасности и обсудили возможные даты подписания.

Зеленский и Фредериксен уделили особое внимание оборонной поддержке Украины, двустороннему сотрудничеству и сотрудничеству с другими странами. Речь также шла о привлечении Дании и датских компаний к совместному производству дронов.

Также темой переговоров была подготовка к первому миру в Швейцарии.

Мюнхенская конференция безопасности

Президент Владимир Зеленский в этом году лично участвует в Мюнхенской конференции по безопасности. В прошлом году он выступил в онлайн-формате.

Сегодня президент выступил на одной из панелей конференции. Главной темой была захватническая война в Украине, которую развязала Россия. Также глава государства сделал несколько заявлений об Авдеевке, Трампе, Путине.

Главные заявления Зеленского на Мюнхенской конференции - в нашем материале.

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