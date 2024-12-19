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Страны G7 обсуждают ужесточение "потолка цен" на российскую нефть, - Bloomberg

Четверг 19 декабря 2024 19:49
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Страны G7 обсуждают ужесточение "потолка цен" на российскую нефть, - Bloomberg Иллюстративное фото: "потолок цен" на российскую нефть могут ужесточить (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны "Большой семерки" изучают возможность ужесточить "потолок цен" на российскую нефть. Пока что он составляет 60 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, в G7 обсуждают как полный запрет на поставки российской нефти, так и снижение "потолка цен" с 60 долларов до примерно 40 долларов за баррель.

Источники Bloomberg подчеркивают, что обсуждение продолжается и пока нет единого мнения относительно следующего шага.

Согласно действующим условиям ограничения цен, западные операторы могут страховать и транспортировать нефть, только если она куплена ниже пороговой цены.

Собеседники журналистов подчеркивают, что страны "Большой семерки", обсуждая возможные варианты, стремятся сбалансировать потенциальное экономическое воздействие любых мер с другими вопросами, такими как безопасность на море.

"Потолок цен" на нефть

Напомним, "потолок цен" на российскую нефть страны "Большой семерки" ввели еще в конце 2022 года.

После этого Россия создала "теневой флот", чтобы иметь возможность обходить такие ограничения Запада и продавать свою нефть по обычной цене.

Недавно Евросоюз ввел 15-й пакет санкций против России, который был нацелен на "теневой флот" РФ. В санкционный список попали 52 судна из третьих стран.

Таким образом, общее количество судов, попавших под действие санкций, достигло 79.

Детально о "теневом флоте" России - в материале РБК-Украина.

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