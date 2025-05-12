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Зеленский о возможной встрече с Путиным: РФ демонстрирует странное молчание

Киев, Понедельник 12 мая 2025 22:34
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Зеленский о возможной встрече с Путиным: РФ демонстрирует странное молчание Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия не отвечает на украинское предложение о встрече в Стамбуле. И это молчание очень странное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе звонка Зеленский подтвердил, что готов к прямым и предметным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле.

"Я готов быть в Турции. К сожалению, мир до сих пор не получил ясного ответа из России по поводу многочисленных предложений прекратить огонь. Российские обстрелы и штурмы продолжаются. Москва весь день молчала о предложении прямой встречи. Очень странное молчание", - добавил Зеленский.

Он обратил внимание, что России в любом случае будет необходимо завершать войну, и лучше сделать это раньше. Нет смысла продолжать убийства.

"Президент Эрдоган выразил полную готовность принять встречу. Важно, что президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) полностью поддерживает встречу, и мы хотели бы, чтобы он нашел возможность быть в Турции", - добавил Зеленский.

Встреча в Стамбуле

Напомним, Россия уже фактически сутки игнорирует предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле.

И это несмотря на то, что именно Москва предложила Киеву провести переговоры в Турции 15 мая.

Политолог Владимир Фесенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина уже оценил, насколько вероятна такая встреча.

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