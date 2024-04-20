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Зеленский назвал возможный вариант привлечения западных войск к защите Украины

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Войска стран-партнеров могут помогать Украине в сбивании вражеских ракет, как это было в случае атаки на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Относительно войск на нашей территории. Какие войска? А что было в Израиле? Самолеты. Самолеты, которые стреляли по ракетам. Если нам предлагается, например, авиация Франции, Германии, Польши, Британии, неважно кого, которая поднимается в небо на территориях своих государств, если эта авиация будет подниматься над территорией стран, которые наши соседи, и будут сбивать ракеты, которые безусловно летят по Украине, но могут прилететь и на те территории, как уже были зафиксированы факты с Польшей и Румынией, то пусть они сбивают эти ракеты. Я буду только благодарен за это. Если такие предложения будут нам, то почему нет", - сказал президент.

В то же время Зеленский отметил, что не слышал от французского президента Эммануэля Макрона предложения о введении его армии на территорию Украины.

"Такой сигнал, что армия Франции придет на территорию Украины и будет воевать вместе с нами против России, то я такого от Эммануэля не слышал", - сказал он.

 

Идея Макрона об отправке войск

Напомним, что в начале весны в сети появилась информация, что французский президент размышляет над тем, чтобы ввести войска Франции в Украину, чтобы помочь ОМП защищаться от российской агрессии.

РБК-Украина писала, что Макрон не исключал, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Тогда это заявление вызвало дискуссию среди союзников Украины.

Большинство стран-партнеров были негативно настроены против отправки своих военных в Украину, однако несколько стран заявили о готовности рассмотреть такую возможность.

Между тем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Макрон под отправлением войск НАТО в Украину имел в виду обучение.

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