Зеленский назвал возможный вариант привлечения западных войск к защите Украины

"Относительно войск на нашей территории. Какие войска? А что было в Израиле? Самолеты. Самолеты, которые стреляли по ракетам. Если нам предлагается, например, авиация Франции, Германии, Польши, Британии, неважно кого, которая поднимается в небо на территориях своих государств, если эта авиация будет подниматься над территорией стран, которые наши соседи, и будут сбивать ракеты, которые безусловно летят по Украине, но могут прилететь и на те территории, как уже были зафиксированы факты с Польшей и Румынией, то пусть они сбивают эти ракеты. Я буду только благодарен за это. Если такие предложения будут нам, то почему нет", - сказал президент.

В то же время Зеленский отметил, что не слышал от французского президента Эммануэля Макрона предложения о введении его армии на территорию Украины.

"Такой сигнал, что армия Франции придет на территорию Украины и будет воевать вместе с нами против России, то я такого от Эммануэля не слышал", - сказал он.