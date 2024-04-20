Зеленський назвав можливий варіант залучення західних військ до захисту України

"Щодо військ на нашій території. Які війська? А що було в Ізраїлі? Літаки. Літаки, які стріляли по ракетах. Якщо нам пропонується, наприклад, авіація Франції, Німеччини, Польщі, Британії, неважливо кого, яка підіймається в небо на територіях своїх держав, якщо ця авіація буде підійматися над територією країн, які наші сусіди, і будуть збивати ракети, які безумовно летять по Україні, але можуть прилетіти і на ті території, як вже було зафіксовано факти з Польщею та Румунією, то нехай вони збивають ці ракети. Я буду тільки вдячний за це. Якщо такі пропозиції будуть нам, то чому ні", - сказав президент.

Водночас Зеленський зазначив, що не чув від французького президента Еммануеля Макрона пропозиції щодо введення його армії на територію України.

"Такий сигнал, що армія Франції прийде на територію України і буде воювати разом з нами проти Росії, то я такого від Еммануеля не чув", - сказав він.