UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський назвав можливий варіант залучення західних військ до захисту України

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Війська країн-партнерів можуть допомагати Україні в збитті ворожих ракет, як це було у випадку атаки на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Щодо військ на нашій території. Які війська? А що було в Ізраїлі? Літаки. Літаки, які стріляли по ракетах. Якщо нам пропонується, наприклад, авіація Франції, Німеччини, Польщі, Британії, неважливо кого, яка підіймається в небо на територіях своїх держав, якщо ця авіація буде підійматися над територією країн, які наші сусіди, і будуть збивати ракети, які безумовно летять по Україні, але можуть прилетіти і на ті території, як вже було зафіксовано факти з Польщею та Румунією, то нехай вони збивають ці ракети. Я буду тільки вдячний за це. Якщо такі пропозиції будуть нам, то чому ні", - сказав президент.

Водночас Зеленський зазначив, що не чув від французького президента Еммануеля Макрона пропозиції щодо введення його армії на територію України.

"Такий сигнал, що армія Франції прийде на територію України і буде воювати разом з нами проти Росії, то я такого від Еммануеля не чув", - сказав він.

 

Ідея Макрона про відправлення військ

Нагадаємо, що на початку весни в мережі з'явилась інформація, що французький президент роздумує над тим, щоб ввести війська Франції в Україну, щоб допомогти ЗМУ захищатись від російської агресії.

РБК-Україна писало, що Макрон не виключав, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Тоді ця заява викликала дискусії серед союзників України.

Більшість країн-партнерів була негативно налаштована проти відправки своїх військових в Україну, проте кілька країн таки заявили про готовність розглянути таку можливість.

Тим часом глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Макрон під відправленням військ НАТО в Україну мав на увазі навчання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийФранціяЕммануель МакронВійна Росії проти України