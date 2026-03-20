Зеленский назвал ключевой приоритет Украины в войне против РФ

"Россия не побеждает. Они не достигли ни одной цели, как отходили с самого начала. Они хотели полностью оккупировать Донбасс, но не получили этого. И, конечно, они хотели оккупировать столицу. Они также этого не получили", - отметил Зеленский.

По его словам, теперь они теряют ежемесячно от 30 до 35 тысяч собственных военных.

"Люди номер один. Земля - это второй вопрос. Но люди - люди самое важное", - подчеркнул глава государства.

Он также подчеркнул, что если взять последний год-два, у ВСУ почти те же позиции. Только потери растут.

"Россияне не могут прорвать наши оборонительные линии, хотя они пытаются это сделать ежедневно. Вот почему такая позиция на поле боя не дает им победы. Вот почему они пытаются создать хаос ракетами по энергетической и гражданской инфраструктуре", - добавил президент Украины.

Зеленский также отметил, что Украина сегодня "номер один" в сфере безопасности, ведь нет ни одной страны в мире, которая могла бы действительно уничтожить, например, за один день 500 иранских дронов.