"Искандеры", "Калибры" и не только. Чем РФ атаковала Украину и сколько ракет сбила ПВО

В ночь на 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов. ПВО сбила 21 из 34 ракет, запущенных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

Всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования. А именно:

"К отражению воздушного нападения противника привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - рассказал он.

Обстрел Украины

Российские войска 27 апреля снова устроили массированную атаку по Украине. В этот раз оккупанты использовали исключительно ракеты.

Главной целью обстрела стали объекты энергетической инфраструктуры в трех областях - Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской. В частности, в ночь на 27 апреля российские оккупанты атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. Не обошлось без пострадавших. Подробнее о последствиях - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.