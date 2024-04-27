"Искандеры", "Калибры" и не только. Чем РФ атаковала Украину и сколько ракет сбила ПВО
В ночь на 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов. ПВО сбила 21 из 34 ракет, запущенных РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.
"К отражению воздушного нападения противника привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - рассказал он.
Сколько сбила ПВО
По словам генерала, в результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель:
- 6 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 1 крылатую ракету "Искандер-К";
- 6 крылатых ракет "Калибр".
Чем атаковала РФ
Всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования. А именно:
- 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область РФ);
- 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской области и из акватории Азовского моря);
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской области РФ);
- 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);
- 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской областей РФ);
- 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
Обстрел Украины
Российские войска 27 апреля снова устроили массированную атаку по Украине. В этот раз оккупанты использовали исключительно ракеты.
Главной целью обстрела стали объекты энергетической инфраструктуры в трех областях - Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской. В частности, в ночь на 27 апреля российские оккупанты атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. Не обошлось без пострадавших. Подробнее о последствиях - в материале РБК-Украина.
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