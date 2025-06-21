Сколько ракет и дронов имеет Россия: ГУР раскрыло запасы и темпы производства

По состоянию на 15 июня 2025 года Россия имеет на вооружении более 1950 стратегических ракет различного типа, среди которых баллистические, крылатые ракеты и гиперзвуковые "Кинжалы"

Об этом говорится в ответе Главного управления разведки Министерства обороны Украины на запрос РБК-Украина .

Кроме того, Москва владеет тысячами ударных беспилотников типа Shahed-136 и их имитаторов, сообщает украинская военная разведка (ГУР).

Основные запасы ракет РФ включают:

до 500 баллистических ракет 9М723 "Искандер-М";

до 300 крылатых ракет 9М728/9М729 "Искандер-К";

до 260 крылатых ракет Х-101, которые запускают бомбардировщики Ту-95 и Ту-160;

до 280 крылатых ракет Х-22/Х-32 с бомбардировщиков Ту-22М3;

более 400 крылатых ракет 3М-14 "Калибр";

до 150 гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" на истребителях МиГ-31К;

до 60 баллистических ракет KN-23 северокорейского производства.

По данным ГУР, Россия производит до 195 ракет ежемесячно, в частности:

до 60 ракет "Искандер-М";

до 20 "Искандер-К";

до 60 "Х-101";

до 10 модернизированных Х-32;

до 30 "Калибров";

до 15 "Кинжалов".

Производство дронов

По данным военной разведки, по состоянию на 15 июня в России было более 6 тысяч ударных БПЛА типа "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпия-А1", а также более 6 тысяч имитаторов ("Гербера").

По оценке ГУР, РФ способна производить до 170 таких дронов в сутки - ударных и имитаторов.

При этом до конца этого года Москва планирует нарастить производство этих БПЛА до 190 единиц в день.