Сколько ракет и дронов имеет Россия: ГУР раскрыло запасы и темпы производства
По состоянию на 15 июня 2025 года Россия имеет на вооружении более 1950 стратегических ракет различного типа, среди которых баллистические, крылатые ракеты и гиперзвуковые "Кинжалы"
Об этом говорится в ответе Главного управления разведки Министерства обороны Украины на запрос РБК-Украина.
Кроме того, Москва владеет тысячами ударных беспилотников типа Shahed-136 и их имитаторов, сообщает украинская военная разведка (ГУР).
Основные запасы ракет РФ включают:
- до 500 баллистических ракет 9М723 "Искандер-М";
- до 300 крылатых ракет 9М728/9М729 "Искандер-К";
- до 260 крылатых ракет Х-101, которые запускают бомбардировщики Ту-95 и Ту-160;
- до 280 крылатых ракет Х-22/Х-32 с бомбардировщиков Ту-22М3;
- более 400 крылатых ракет 3М-14 "Калибр";
- до 150 гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" на истребителях МиГ-31К;
- до 60 баллистических ракет KN-23 северокорейского производства.
По данным ГУР, Россия производит до 195 ракет ежемесячно, в частности:
- до 60 ракет "Искандер-М";
- до 20 "Искандер-К";
- до 60 "Х-101";
- до 10 модернизированных Х-32;
- до 30 "Калибров";
- до 15 "Кинжалов".
Производство дронов
По данным военной разведки, по состоянию на 15 июня в России было более 6 тысяч ударных БПЛА типа "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпия-А1", а также более 6 тысяч имитаторов ("Гербера").
По оценке ГУР, РФ способна производить до 170 таких дронов в сутки - ударных и имитаторов.
При этом до конца этого года Москва планирует нарастить производство этих БПЛА до 190 единиц в день.
Напомним, что РФ все чаще использует на поле боя в Украине быстрые мотоциклы и вездеходы. Запасов танков и бронетехники у страны-агрессора может хватить максимум до конца текущего года.
Аналитики сослались на источник в соцсетях, который следит за оборудованием на российских военных складах с помощью спутниковых снимков.
На складах РФ хранится 46% ее довоенных запасов танков, а также 42% таких запасов БМП и 48% запасов БТР.
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