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Зеленский наградил Дуду орденом Свободы

Киев, Суббота 28 июня 2025 12:50
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Зеленский наградил Дуду орденом Свободы Фото: Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский наградил действующего президента Польши Анджея Дуду орденом Свободы. Дуда сегодня, 28 июня, находится с визитом в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №439, опубликованный на сайте Офиса президента.

Как отмечается в указе, Дуда был награжден орденом за Свободу за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Орден за Свободу - это государственная награда Украины, которой награждаются как граждане, так и иностранцы за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, развития демократии, отстаивании конституционных прав и свобод и тому подобное.

Орден Свободы является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы и лица без гражданства. По состоянию на 23 августа 2024 года есть 28 иностранцев-кавалеров ордена Свободы.

Дуда в Украине

В День Конституции Украины, 28 июня, президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев.

Это его прощальный визит в Украину, поскольку в августе Дуда покинет пост президента. На этом посту его заменит Кароль Навроцкий, который вступит в должность 6 августа.

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Владимир Зеленский Анджей Дуда
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