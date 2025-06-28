Зеленский наградил Дуду орденом Свободы
Президент Владимир Зеленский наградил действующего президента Польши Анджея Дуду орденом Свободы. Дуда сегодня, 28 июня, находится с визитом в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №439, опубликованный на сайте Офиса президента.
Как отмечается в указе, Дуда был награжден орденом за Свободу за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Орден за Свободу - это государственная награда Украины, которой награждаются как граждане, так и иностранцы за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, развития демократии, отстаивании конституционных прав и свобод и тому подобное.
Орден Свободы является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы и лица без гражданства. По состоянию на 23 августа 2024 года есть 28 иностранцев-кавалеров ордена Свободы.
Дуда в Украине
В День Конституции Украины, 28 июня, президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев.
Это его прощальный визит в Украину, поскольку в августе Дуда покинет пост президента. На этом посту его заменит Кароль Навроцкий, который вступит в должность 6 августа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.