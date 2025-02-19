RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский назвал четыре страны, которые против вступления Украины в НАТО

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство европейских лидеров поддерживают вступление Украины, за исключением Словакии, Венгрии, Германии и США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

"Однако фактор США играет существенную роль в формировании этих мнений", - сказал он журналистам в аэропорту Анкары после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Зеленский отметил при этом поддержку президентом Эрдоганом членства Украины в НАТО в будущем.

"Если НАТО не вариант, о каких гарантиях безопасности мы говорим?" - сказал он, подчеркнув при этом, что у его страны сильная армия, но для ее содержания постоянно требуются оружие и деньги.

Отметив, что Украине также нужны гарантии экономической безопасности, Зеленский заявил, что "для этого мы должны войти в такой большой рынок, как Евросоюз".

Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет на заседании в формате "Рамштайн" заявил о том, что США не считают вступление Украины в НАТО "реалистичным" результатом мирных переговоров.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что считает членство Украины в НАТО маловероятным или непрактичным.

 

Поддержка вступления в ЕС и НАТО среди украинцев остается стабильно высокой: в начале 2025 года 69% поддерживают вступление в ЕС, 67% высказываются за вступление в НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАТО