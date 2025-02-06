Как украинцы относятся к вступлению в ЕС и НАТО: данные опроса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг ".

Поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО является стабильно высокой: 69% поддерживают вступление в ЕС, 67% высказываются за вступление в НАТО.

По мнению 16% респондентов, вступление в ЕС может объединить украинцев в будущем, по мнению 4% - разъединить

Кроме того, 15% опрошенных убеждены, что вступление в НАТО объединит, а 7% - разъединит.



В то же время в вопросе вступления в НАТО наблюдается критическое отношение (до 20%) в Харьковской и Донецкой областях.

Социологическая группа "Рейтинг" начала серию периодических всеукраинских социологических исследований. Они касаются различных аспектов жизни украинцев во время войны: общего состояния дел, видения будущего, восприятия региона, факторов сплочения и разъединения и т.д.

В первой волне (20 ноября - 4 декабря 2024 года) был проведен комбинированный опрос, который состоял из двух этапов: телефонный опрос: общенациональная выборка (2000 респондентов) + дополнительные подвыборки для 9-х прифронтовых и приграничных областей (по 400 респондентов каждая). Всего - 5600 респондентов.

Погрешность - не более 2,2% для выборки 2000 респондентов и не более 4,9% для подвыборок 400 респондентов.

Дополнительно в рамках первой волны исследования в течение 21-28 ноября 2024 года было проведено 6 фокус-групповых дискуссий с постоянными жителями прифронтовых (Запорожская, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Черниговская, Сумская) и неприфронтовых областей, которые проживали на них до полномасштабного вторжения.