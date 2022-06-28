Путін не приїде на саміт G20 в Індонезії, - Драгі

Президент Росії Володимир Путін не приїде на саміт G20 ("Великої двадцятки"), який у листопаді пройде в Індонезії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі.

"Що стосується присутності Путіна... президент (Індонезії, - ред.) Відодо це виключає. Він був категоричний - Путін не приїде. Можливо дистанційне включення, подивимося", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше російська сторона повідомляла, що Путін прийняв запрошення на саміт G20. При цьому в Кремлі не стали уточнювати, в якому форматі планується участь російського президента.

До цього в травні запрошення взяти участь у саміті "Великої двадцятки" прийняв президент України Володимир Зеленський.

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