ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Офісом президента протестують проти Авакова

Новини » Надзвичайні події    28.08.2019 - 19:45
Під Офісом президента протестують проти Авакова
Фото: акція проти Авакова в Києві (РБК-Україна)

Протестувальники вимагають звільнити Авакова з посади міністра

Під Офісом президента проходить акція проти збереження державних посад міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

На площі перед ВП зібралося кілька сотень людей. В руках вони тримають таблички з літерами, які складаються в напис "Аваков:Чорт.

"Він об'єднав абсолютно різних людей - правих, лівих, лібералів, в ненависті щодо себе. Ми прийшли сюди з одним чітким вимогою: Авакова не повинно бути при владі", - заявив активіст Роман Синіцин.

Опубліковано Anastasia Rokytna Середа, 28 серпня 2019 р.

Учасники акції звинувачують главу МВС у провалі реформи поліції і перешкоджання розслідування низки нападів і вбивств громадських активістів. Вони запалили фаєри і скандували "Аваков – чорт!".

Фото: акція проти Авакова в Києві (РБК-Україна)

З Офісу президента до мітингувальників ніхто не вийшов. На місці знаходяться півтора десятка поліцейських.

Нагадаємо, раніше в червні акції проти Арсена Авакова пройшли восьми українських містах. Приводом для акції стало вбивство 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому.

Також повідомлялося, що 1 серпня під будівлею СБУ пройшла акція з вимогою розслідувати вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк. Тоді під стінами СБУ зібралося близько 200 активістів.

Коломойський не сумнівається, що Аваков залишиться главою МВС Аваков звільнив начальників поліції в чотирьох областях
Новини України КиївпротестАрсен Аваков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся