Зеленський назвав три підстави для виїзду депутата з України. В іншому випадку - дезертир

Є лише три підстави для українських депутатів та чиновників виїжджати за межі України: переговори про антиросійські санкції, фінанси та зброю для України.

"Будь-який політик може виїжджати з цих причин, більше не можна, політик виїжджати не може", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, приблизно через місяць після початку війни окремі місцеві чиновники, депутати та представники правоохоронних органів почали їхати.

"Якщо хтось їде - значить, він дезертир", - наголосив президент.

"Нам легше без них. Тому ніхто нікому нічого не блокує. Навпаки: якщо хочуть поїхати, нехай їдуть, але для чого потім повертатися? Ти з результатом повертаєшся або ти гастролер? Я зараз не тільки про ту людину, про яку ви сказали", - сказав Зеленський, маючи на увазі екс-президента Петра Порошенка.

Президент додав, що "зараз не має ні бажання, ні сил, ні енергії, в принципі, політично боротися з кимось".