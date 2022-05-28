Порошенка не пустили на Парламентську асамблею НАТО, - Геращенко

"Сьогодні увечері Порошенка не пропустили через кордон. Без пояснення причин. Прикордонники на пункті перетину Рава Руська несли якусь нісенітницю про "підроблене чи скасоване розпорядження", хоч всіх інших депутатів випускають з країни без жодних проблем", - заявила Геращенко.

За її словами, керівництво фракції "ЄС" намагалося зв’язатися з головою ВР, аби зрозуміти, що відбувається, однак він не вийшов на контакт.

"Сегрегація депутатів вже давно відбувається за партійною приналежністю, але подібне зухвальство ми бачимо вперше, і це повертає країну в часи Януковича", - переконана Геращенко.

"Європейська солідарність" розцінює цю ситуацію як замовлення влади, що продовжує війну з Порошенком.

"Це не просто підрив задекларованої єдності, а повна її руйнація. Це дріб’язкова і негідна політика. Ця провокація направлена на розкол суспільства, руйнацію міжнародного іміджу України", - додала вона.

За її словами, особливо небезпечно це виглядає напередодні важких дебатів про отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС.