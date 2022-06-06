Зеленский назвал три основания для выезда депутата из Украины. В ином случае - дезертир

Есть только три основания для украинских депутатов и чиновников выезжать за пределы Украины: переговоры об антироссийских санкциях, финансах и оружии для Украины.

"Любой политик может выезжать по этим причинам, больше нельзя, политик выезжать не может", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, примерно через месяц после начала войны отдельные местные чиновники, депутаты и представители правоохранительных органов начали ехать.

"Если кто-то едет - значит, он дезертир", - подчеркнул президент.

"Нам легче без них. Поэтому никто никому ничего не блокирует. Наоборот: если хотят уехать, пусть уезжают, но для чего потом возвращаться? Ты с результатом возвращаешься или ты гастролер? Я сейчас не только о том человеке, о котором вы сказали", - сказал Зеленский, имея в виду экс-президента Петра Порошенко.

Президент добавил, что "сейчас не имеет ни желания, ни сил, ни энергии, в принципе, политически бороться с кем-то".