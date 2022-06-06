ru ua
Пн, 06 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский назвал три основания для выезда депутата из Украины. В ином случае - дезертир

Новина українською →
Украина, Понедельник 06 июня 2022 18:34
Зеленский назвал три основания для выезда депутата из Украины. В ином случае - дезертир Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич, Евгений Прокопенко

Есть только три основания для украинских депутатов и чиновников выезжать за пределы Украины: переговоры об антироссийских санкциях, финансах и оружии для Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

"Любой политик может выезжать по этим причинам, больше нельзя, политик выезжать не может", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, примерно через месяц после начала войны отдельные местные чиновники, депутаты и представители правоохранительных органов начали ехать.

"Если кто-то едет - значит, он дезертир", - подчеркнул президент.

"Нам легче без них. Поэтому никто никому ничего не блокирует. Наоборот: если хотят уехать, пусть уезжают, но для чего потом возвращаться? Ты с результатом возвращаешься или ты гастролер? Я сейчас не только о том человеке, о котором вы сказали", - сказал Зеленский, имея в виду экс-президента Петра Порошенко.

Президент добавил, что "сейчас не имеет ни желания, ни сил, ни энергии, в принципе, политически бороться с кем-то".

В конце мая пограничники не позволили пересечь границу пятому президенту Петру Порошенко для участия в Парламентской ассамблее НАТО. Однако с третьей попытки Порошенко все же удалось пересечь государственную границу.

Напомним, введение визового режима в отношении граждан Российской Федерации для поездок в Украину - это неплохая идея, которую надо довести до результата, заявил Зеленский.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Как долго может продержаться Украина в условиях войны: ответ Данилова
Как долго может продержаться Украина в условиях войны: ответ Данилова
DAILY
Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью