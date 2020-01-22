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Зеленский назвал темы, которые будет поднимать во время вероятной встречи с Путиным

Новости » Политика     22.01.2020 - 22:07
Зеленский назвал темы, которые будет поднимать во время вероятной встречи с Путиным
Коллаж РБК-Украина

По его словам, встреча с Путиным в Израиле может состояться

Президент Украины Владимир Зеленский назвал темы, которые будет поднимать во время вероятной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Израиле. Об этом он рассказал журналистам на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, будет обсуждаться тема обмена пленными и крымских татар на территории России.

"О вероятности этой встречи - может быть, поскольку есть вопрос об обмене пленными, вопрос украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это", - сказал он.

Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в ходе визита в Израиль. По его словам, если встреча и состоится, то она будет короткая.

В Офисе президента не исключили возможности встречи, отметив, что украинская сторона будет обсуждать лишь вопросы дальнейшего обмена пленнымы.

Ранее российские СМИ писали, что украинский и российский президенты могут встретиться в Израиле, куда 23 января приедут по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим. При этом официального подтверждения встречи со российской стороны также нет.

Также напомним, что первая встреча лидеров Украины и России состоялась во время нормандского саммита в Париже 9 декабря. Тогда сообщили, что их следующая встреча пройдет не позднее чем через четыре месяца на нормандском саммите в Берлине.

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