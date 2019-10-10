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Зеленський назвав найбільш резонансні справи, в яких повинні поставити крапку

Новини » Політика   

Серед них справу Майдану і Іловайська трагедія

Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону назвав найбільш резонансні справи України, в яких повинні поставити крапку. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, він не знає як поставити крапку в справі Майдану.

"Поставити крапку - це ще більший виклик. Я думаю, багато справ де ми знайдемо вбивць. Є складні справи. Наприклад, справа Майдану - дуже гучна. Як у цій справі поставити крапку, у мене немає відповіді", - заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що розслідування ГПУ по справі не дає прозорою відповіді про замовників.

"Все, що я отримав від ГПУ, там немає прозорою і не прозорою відповіді. А хто ж були замовники, як це відбувалося? Стільки людей загинуло. На це відповіді я не отримав. Мені сказали, що це буде роками і треба залучати сотні тисяч фахівців. Я б хотів поставити крапку в цій справі, але там я не бачу навіть "абзацу", - додав він.

Зате, президент очікує результати у розслідуванні щодо Іловайської трагедії.

"Ще є така справа Іловайск. Дуже складна справа. Ми це вже обговорювали з прокуратурою і будемо займатися. Я думаю, там у нас будуть результати теж", - заявив Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що Володимир Зеленський готовий змінити керівництво МВС, якщо не буде результатів розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Зеленський повідомив, що очікує результатів, які допомогли б закрити справу.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський обговорив з главою МЗС Нідерландів Стефом Блоком питання щодо розслідування справи МН17. Повідомляється, що сторони обговорили питання співпраці сторін по завершенню розслідування.

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