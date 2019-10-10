Зеленский назвал самые резонансные дела, в которых должны поставить точку

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона назвал самые резонансные дела Украины, в которых должны поставить точку. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, он не знает как поставить точку в деле Майдана.

"Поставить точку - это еще больший вызов. Я думаю, много дел где мы найдем убийц. Есть сложные дела. Например, дело Майдана - очень громкая. Как в этом деле поставить точку, у меня нет ответа", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что расследование ГПУ по делу не дает прозрачной ответа о заказчиках.

"Все, что я получил от ГПУ, там нет прозрачной и не прозрачной ответа. А кто же были заказчики, как это происходило? Столько людей погибло. На это ответа я не получил. Мне сказали, что это будет годами и надо привлекать сотни тысяч специалистов. Я бы хотел поставить точку в этом деле, но там я не вижу даже "абзаца", - добавил он.

Зато, президент ожидает результаты в расследовании относительно Іловайської трагедии.

"Еще есть такое дело Іловайск. Очень сложное дело. Мы это уже обсуждали с прокуратурой и будем заниматься. Я думаю, там у нас будут результаты тоже", - заявил Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что Владимир Зеленский готов сменить руководство МВД, если не будет результатов расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Зеленский сообщил, что ожидает результатов, которые помогли бы закрыть дело.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком вопрос относительно расследования дела МН17. Сообщается, что стороны обговорили вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования.