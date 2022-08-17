Окупанти просунулися біля Авдіївки, а ЗСУ відкинули ворога на півдні: зведення Генштабу

Українські захисники відбили декілька штурмів на Донбасі та вдарили по окупантах на півдні. Проте ворог мав частковий успіх біля Опитного неподалік від Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Сіверський, Волинський та Поліський напрямки

Ситуація на півночі залишається стабільною. Ворог вдосконалює фортифікації на Сіверському напрямку та обстріляв з артилерії території біля Чернівського, Павлівки та Гудового Сумської області.

Харківський напрямок

З артилерії та танків окупанти обстріляли населені пункти Харків, Нова Миколаївка, Дементіївка, Коробочкине, Печеніги, Руські Тишки, Одноробівка, Леб’яже, Нове, Світличне, Соснівка та Рубіжне.

Російські війська намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Леб’яже та Базаліївка, успіху не мали та відійшли.

Слов'янський напрямок

Противник обстрілював з артилерії різних типів райони неподалік Бражківки, Дібрівного, Мазанівки, Долини та Довгенького.

Українські воїни відбили штурм у напрямку Новодмитрівки та Мазанівки. Ворог зазнав втрат та відійшов.

Краматорський напрямок

Окупанти намагалися витіснити ЗСУ з позицій, тому з танків та артилерії обстрілювали території неподалік Миколаївки, Краматорська, Верхньокам’янського, Тетянівки, Серебрянки, Григорівки та Райгородка. Завдали авіаційного удару біля Івано-Дарʼївки та Веселого.

Також армія РФ без успіху вела штурм у напрямку населеного пункту Веселе.

Бахмутський напрямок

Обстріли зафіксовано поблизу Бахмута, Зайцевого, Яковлівки, Білогорівки та Майорська. Окупанти задіяли авіацію для удару біля Соледара.

Українські воїни придушили усі спроби ворога покращити тактичне положення підрозділів в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Зайцеве та Майорськ.

Авдіївський напрямок

Противник обстрілював райони біля Авдіївки, Нью-Йорка, Пісків, Водяного, Опитного та Невельського. Завдав авіаудару неподалік Мар’їнки. Ворог має частковий успіх у напрямку населеного пункту Опитне.

Новопавлівський та Запорізький напрямки

Окупанти масовано обстрілювали з танків та різнокаліберної артилерії населені пункти Велика Новосілка, Костянтинівка, Павлівка, Сонцівка, Ольгівське, Вугледар, Чарівне, Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Токмачка, Оріхів, Времівка, Новопіль та Новоандріївка.

Авіаудари зафіксовано біля Щербаків, Малих Щербаків і Залізничного. Удари коригували безпілотниками.

Загарбники здійснили безуспішну спробу просунутися у напрямку Шевченкового та мають частковий успіх у напрямку Новомихайлівки.

Південнобузький напрямок

Окупанти намагаються втримати займані позиції та не дозволити українським військам просунутися. Для цього ворог обстрілює позиції ЗСУ і веде повітряну розвідку БПЛА.

Армія РФ завдала авіаційних ударів неподалік Білогірки, Лозового, Білої Криниці та Посад-Покровського.

Ворог вів штурм біля Білогорівки, але захисники втримали оборону і відкинули противника на попередні позиції.

Чорне та Азовське моря

Росія зосереджує в акваторіях перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

У генштабі зазначили, що російські війська деморалізовані, намагаються отримати поранення, щоб не потрапити на передову. Також фіксується збільшення фактів саботажу наказів офіцерів, особливо, коли це стосується наступальних дій.