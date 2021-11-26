Зеленський назвав "червоні лінії" для олігархів
Президент України Володимир Зеленський назвав "червоні лінії" для олігархів. За його словами, вони не мають права проводити платні страйки, підбурювати населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-марафон.
За його словами, "червоні лінії" для великого бізнесу - це для будь-якої людини "червоні лінії".
"Ти не можеш казати голосувати за ту чи іншу людину, ти як бізнесмен не можеш брати участь у виборах, впливати на людей. В тебе великі гроші - ти впливаєш на вибір людей. Ти не маєш права проводити платні страйки, підбурювати населення. Ти не маєш права купувати депутатів", - заявив він.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що процес деолігархізації тільки почався в Україні. Посадками займаються правоохоронні органи.
Крім того, Зеленський заявив про підготовку перевороту в Україні за участю Ахметова.