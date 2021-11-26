Зеленский назвал "красные линии" для олигархов
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "красные линии" для олигархов. По его словам, они не имеют права проводить платные забастовки, подстрекать население.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-марафон.
По его словам, "красные линии" для крупного бизнеса - это для любого человека "красные линии".
"Ты не можешь говорить голосовать за того или иного человека, ты как бизнесмен не можешь участвовать в выборах, влиять на людей. У тебя большие деньги - ты влияешь на выбор людей. Ты не имеешь права проводить платные забастовки, подстрекать население. Ты не имеешь права покупать депутатов", - заявил он.
Напомним, Зеленский заявил, что процесс деолигархизации только начался в Украине. Посадками занимаются правоохранительные органы.
Кроме того, Зеленский заявил о подготовке переворота на Украине с участием Ахметова.