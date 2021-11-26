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Зеленский назвал "красные линии" для олигархов

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 13:55
Зеленский назвал "красные линии" для олигархов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "красные линии" для олигархов. По его словам, они не имеют права проводить платные забастовки, подстрекать население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-марафон.

По его словам, "красные линии" для крупного бизнеса - это для любого человека "красные линии".

"Ты не можешь говорить голосовать за того или иного человека, ты как бизнесмен не можешь участвовать в выборах, влиять на людей. У тебя большие деньги - ты влияешь на выбор людей. Ты не имеешь права проводить платные забастовки, подстрекать население. Ты не имеешь права покупать депутатов", - заявил он.

Напомним, Зеленский заявил, что процесс деолигархизации только начался в Украине. Посадками занимаются правоохранительные органы.

Кроме того, Зеленский заявил о подготовке переворота на Украине с участием Ахметова.

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Владимир Зеленский
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