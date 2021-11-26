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Зеленський про деолігархізацію: медійних посадок люди не бачать, але ми рухаємося вперед

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 12:21
Зеленський про деолігархізацію: медійних посадок люди не бачать, але ми рухаємося вперед Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що процес деолігархізації тільки почався в Україні. Посадками займаються правоохоронні органи.

Про це він заявив під час прес-марафону у відповідь на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини.

"Ми в прогресі щодо деолігархізації. Складні речі ми виконуємо, а дуже прості речі виконаємо в найближчий час", - заявив він.

Президент заявив, що інфраструктурна реформа сьогодні найбільна за останні 50 років, запустили державного авіаперевізника, прибутковою стала "Укрзалізниця", порти.

"Це деолігархізація, тому що ми розуміємо, які люди... Вони всюди були, всюди їх щупальця. Так, люди не бачать деяких речей... Є помилки... Я щоденно приймаю 100 рішень, іноді, на жаль, помилкові... У мене немає часу комунікувати всі рішення з суспільством... Але є результат. Люди їздять, щодо "ковіду" - є ліжка, вакцини", - заявив він.

Зеленський заявив, що судову реформу в Україні тільки почали.

"Деолігархізацію ми тільки почали. Тут немає нічого особистого. Важливо, щоб великий бізнес не був олігархатом і впливав на медіа. Що стосується посадок, мені здається, ми повинні займатися головними речами. Ми почали судову реформу, очищення судів, призначив 2 суддів КСУ вчора", - повідомив він.

Зеленський заявив, що посадками займаються правоохоронні органи.

"Мені кажуть правоохоронці, тисячі якихось посадок, вони дрібні. Медійних посадок люди багато не бачать, але ми рухаємося вперед і вони відбуваються", - зазначив він.

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Володимир Зеленський
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