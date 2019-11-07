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Зеленський назвав ключові теми зустрічі в нормандському форматі

Новини » Політика     07.11.2019 - 18:49
Зеленський назвав ключові теми зустрічі в нормандському форматі
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

На зустрічі обговорять формат нового обміну і формат виборів на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський назвав ключові теми зустрічі в нормандському форматі. Про це він повідомив у своєму відеоблозі "Зе! Президент" в Youtube.

За його словами, на цій зустрічі, зокрема, слід обговорити формат нового обміну і формат виборів на Донбасі.

"Який далі план дій, у яких містах чи селах буде розведення військ, яким буде формат нового обміну, які терміни, який формат виборів на Донбасі буде... Всі ці питання треба промовляти на нормандській зустрічі, а потім приходити до суспільства і говорити - ось у нас є такі варіанти рішень, ніяких таємниць", - сказав глава держави.

"З 2016 цих зустрічей не було, давайте порахуємо скільки людей загинуло за цей час. Нормандський формат спрямований на те, щоб оновити діалог, який може нас наблизити до припинення війни, повернення наших територій і повернення полонених", - додав президент.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко 4 листопада заявив, що Російська Федерація вимагає узгодити документ, який буде підсумком саміту "нормандської четвірки", перед самою зустріччю лідерів України, РФ, Німеччини та Франції.

Як писало РБК-Україна раніше, до цього Пристайко заявив, що розведення сил у Петровському завершує виконання умов для проведення нормандського саміту.

Відзначимо, у президента Росії Володимира Путіна заявили, що глава РФ зацікавлений у проведенні зустрічі з лідерами Німеччини, Франції та України в нормандському форматі в умовах термінової необхідності.

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