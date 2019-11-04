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Розведення в Петрівському завершує виконання умов для нормандського саміту, - МЗС

Новини » Політика     04.11.2019 - 12:41
Розведення в Петрівському завершує виконання умов для нормандського саміту, - МЗС
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Розведення в Петрівському переноситься через обстріли

Розведення сил в Петрівському Донецької області завершить виконання умов для проведення саміту "нормандської четвірки". Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, українська сторона планувала почати розведення в Петрівському сьогодні, 4 листопада.

"Ви знаєте, що за нашими оцінками розведення повинне було початися як раз сьогодні. Але кілька днів тому були обстріли в зоні розведення. Не просто в районі десь там, а в конкретній зоні розведення, що було зафіксовано також місією ОБСЄ. Тому ми були змушені перенести це розведення на той період, коли буде досягне 7-денний період тиші. Як тільки буде досягнутий цей період, ми будемо готові до наступного етапу розведення. Цим розведенням ми завершимо всі передумови для зустрічі "нормандської четвірки", - зазначив Пристайко.

Він також зазначив, що президенти України, Франції та Німеччини готові до зустрічі в нормандському форматі.

"Ми розраховуємо, що РФ на цей раз все ж знайде час для того, щоб чотири лідери зустрілися. Наші німецькі та французькі колеги вже готові до цієї зустрічі. Очевидно, що президент Зеленський теж готовий до цієї зустрічі", - додав міністр.

Зустріч Вадима Пристайко з главою МЗС Естонії: спільна пресконференція YouTube: https://youtu.be/zppJiiOzZRM

Опубліковано 5 канал Понеділок, 4 листопада 2019 р.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що розведення сил в Петровському розпочнеться 4 листопада. Проте пізніше міністр оборони Андрій Загороднюк зазначив, що терміни переносяться через зафіксованих обстрілу.

Зазначимо, раніше також в ОБСЄ назвали необхідна умова розведення сил в Петровському. За словами генсека Томаса Гремингера, для того, щоб почати розведення в цьому районі необхідна політична воля сторона.

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