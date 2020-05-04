Зеленський назвав дві причини уникнення критичного сценарію пандемії в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося уникнути критичного сценарію пандемії коронавірусу з двох причин. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

За його словами, перша полягає в тому, що вчасно були прийняті заходи з боротьби з поширенням вірусу.

"Жорсткі, але, як показав час, - правильні. Друга - це заслуга наших українських лікарів. Їх професіоналізм, мужність і самовідданість на передовій боротьби з коронавірусу", - заявив він.

При цьому він додав, що повне скасування карантину буде мати жахливі наслідки.

"Якщо завтра ми повернемося до звичного ритму життя - це потенційно плюс 120 тис. смертей до кінця року. Ми могли мати не 12, а 200 тис. хворих", - додав Зеленський.

Нагадаємо, станом на ранок 4 травня в Україні підтверджено 12 331 випадок коронавірусу, у тому числі 418 - за останню добу. При цьому зафіксовано 303 летальних випадки, вилікувались більше ніж 1 600 пацієнтів.

Додамо, що під час засідання Кабінету міністрів було прийнято рішення продовжити карантин в Україні до 22 травня, але при цьому будуть ослаблені ряд заходів. Зокрема, дозволена робота салонів краси, ресторанів і кави на винос, прогулянки по парках і скверах, відкриються музеї і бібліотеки.