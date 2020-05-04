Зеленский назвал две причины избежания критического сценария пандемии в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось избежать критического сценария пандемии коронавируса по двум причинам. Об этом он заявил в своем видеообращении.

По его словам, первая заключается в том, что вовремя были приняты меры по борьбе с распространением вируса.

"Жесткие, но, как показало время, - правильные. Вторая - это заслуга наших украинских врачей. Их профессионализм, мужество и самоотверженность на передовой борьбы с коронавируса", - заявил он.

При этом он добавил, что полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия.

"Если завтра мы вернемся к привычному ритму жизни - это потенциально плюс 120 тыс. смертей до конца года. Мы могли иметь не 12, а 200 тыс. заболевших", - добавил Зеленский.

Напомним, по состоянию на утро 4 мая в Украине подтверждено 12 331 случай коронавируса, в том числе 418 - за последние сутки. При этом зафиксировано 303 летальных случая, вылечились более 1 600 пациентов.

Добавим, что во время заседания Кабинета министров было принято решение продлить карантин в Украине до 22 мая, но при этом будут ослаблены ряд мер. В частности, разрешена работа салонов красоты, ресторанов и кофе на вынос, прогулки по паркам и скверам, откроются музеи и библиотеки.