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Меркель запросила Зеленського до Німеччини. Пропонує обговорити Донбас

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Київ, Вівторок 22 червня 2021 18:37
Меркель запросила Зеленського до Німеччини. Пропонує обговорити Донбас Фото: Ангела Меркель (flickr com dirkvorderstrasse)
Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель запрошує президента України Володимира Зеленського до Берліна. На зустрічі можуть обговорити двосторонні відносини і мирне врегулювання на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками розмови лідерів двох держав.

Повідомляється, що Зеленський і Меркель відзначили особливості сьогоднішньої дати - Дня скорботи і пам'яті жертв війни в Україні, відзначивши важливість історичної відповідальності за злочини нацизму.

"Наша розмова проходить в особливу дату. Світ повинен зробити все, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися", - зазначив Зеленський.

Він підтвердив запрошення Меркель відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

"Зі свого боку, федеральний канцлер запросила главу української держави здійснити найближчим часом візит до Берліна для обговорення низки питань двосторонніх відносин України та Німеччини та процесу мирного врегулювання на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Меркель згадала Крим і Донбас під час промови про напад Німеччини на СРСР у 1941 році.

До цього російська сторона говорила, що на сьогодні нічого не заважає зустрічі в нормандському форматі щодо Донбасу на рівні міністрів закордонних справ.

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Володимир Зеленський Донбас Ангела Меркель
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Меркель запросила Зеленського до Німеччини. Пропонує обговорити Донбас
Меркель запросила Зеленського до Німеччини. Пропонує обговорити Донбас
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