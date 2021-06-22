Меркель запросила Зеленського до Німеччини. Пропонує обговорити Донбас

Канцлер Німеччини Ангела Меркель запрошує президента України Володимира Зеленського до Берліна. На зустрічі можуть обговорити двосторонні відносини і мирне врегулювання на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками розмови лідерів двох держав.

Повідомляється, що Зеленський і Меркель відзначили особливості сьогоднішньої дати - Дня скорботи і пам'яті жертв війни в Україні, відзначивши важливість історичної відповідальності за злочини нацизму.

"Наша розмова проходить в особливу дату. Світ повинен зробити все, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися", - зазначив Зеленський.

Він підтвердив запрошення Меркель відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

"Зі свого боку, федеральний канцлер запросила главу української держави здійснити найближчим часом візит до Берліна для обговорення низки питань двосторонніх відносин України та Німеччини та процесу мирного врегулювання на Донбасі", - йдеться в повідомленні.