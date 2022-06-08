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Голови МЗС Туреччини та Росії обговорили деблокаду Чорного моря: названі підсумки зустрічі

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Середа 08 червня 2022 21:20
Голови МЗС Туреччини та Росії обговорили деблокаду Чорного моря: названі підсумки зустрічі Фото: посол України у Туреччині Василь Боднар (ukrinform.ua)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу обговорив зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим розблокування українських портів для відновлення експорту зерна. Сторони домовились продовжити переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг посла України у Туреччині Василя Боднара за підсумками зустрічі.

"Як ми розуміємо поки що з публічної комунікації, йдеться лише про те, що "домовилися домовлятися", що немає жодних конкретних домовленостей, і їх не може бути без нас. Турецька сторона отримала інформацію від російської сторони, яка їхня позиція", - розповів посол.

За словами Боднара, наступним етапом стане зустріч між Туреччиною та Україною, на якій обговорять позицію РФ щодо деблокади. На ній спробують "знайти спільні точки дотику".

При цьому він зазначив, що домовитися з Росією буде дуже складно, тому що їй вигідно не випускати українського продовольства на світовий ринок. Влада РФ має намір "продати побільше свого зерна і накрасти наше на окупованих територіях".

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що Росія готова розблокувати українські порти для експорту продовольства. Однак, в обмін вимагає від Заходу зняти санкції.

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