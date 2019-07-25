ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський призначив заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Новини » Політика    25.07.2019 - 10:44
Зеленський призначив заступника голови Служби зовнішньої розвідки
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський призначив Катерину Сляднєву

Президент Володимир Зеленський призначив Катерину Сляднєву заступником голови Служби зовнішньої розвідки України. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

В указі йдеться, "призначити Сляднєву Катерину Анатоліївну заступником голови Служби зовнішньої розвідки України".

Зеленський призначив заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Додамо, Сляднєва навчалася на кафедрі судоустрою, прокуратури і адвокатури у Львівському університеті бізнесу та права. Вона працювала заступником начальника управління по нагляду в кримінальному провадженні прокуратури Києва.

Зазначимо, раніше президент призначив Владислава Бухарєва главою зовнішньої розвідки. Зеленський також підписав указ про призначення Валерія Євдокимова його заступником.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Він ввів у персональний склад Владислава Бухарєва (главу Служби зовнішньої розвідки) та Ігоря Черкаського (голову Державної служби фінансового моніторингу).

Нагадаємо, раніше президент звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України, Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України, першого заступника глави Служби безпеки України Віталія Малікова і головного слідчого СБУ Григорія Остафійчука.

Офіс президента розраховує на швидкий розгляд питання Кличко на Кабміні Зеленський зустрінеться з Джонсоном після Brexit, - посол
Новини України Володимир ЗеленськийСлужба безпеки Україниназначение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся