Зеленський призначив заступника секретаря РНБО

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідний указ був оприлюднений 23 липня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 23 липня.

"Призначити Данілова Олексія Мячеславович заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі глави держави №551/2019.

Зазначимо, Олексій Данилов - народний депутат Верховної Ради 5-го скликання (з травня 2006 по листопад 2007 року). У 2005 році очолював Луганську обласну державну адміністрацію.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський звільнив і перепризначив Руслана Демченко на посаду радника президента. Відповідні укази були оприлюднені 23 липня.

Крім того, Зеленський призначив Сергія Андрущенко начальником департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Відповідні укази були оприлюднені 23 липня.