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Зеленский назначил заместителя секретаря СНБО

Новости » Политика    23.07.2019 - 21:56
Зеленский назначил заместителя секретаря СНБО
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующий указ был обнародован 23 июля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса президента. 

Соответствующий указ был обнародован 23 июля. 

"Назначить Данилова Алексея Мячеславович заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе главы государства №551/2019.

Отметим, Алексей Данилов - народный депутат Верховной Рады 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года). В 2005 году возглавлял Луганскую областную государственную администрацию.

Зеленский назначил заместителя секретаря СНБО

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский уволил и переназначил Руслана Демченко на должность советника президента. Соответствующие указы были обнародованы 23 июля.

Кроме того, Зеленский назначил Сергея Андрущенко начальником департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Соответствующие указы были обнародованы 23 июля.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБОуказ
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